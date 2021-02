Riapri Calabria, Orsomarso: “Si allarga la platea dei beneficiari”

Fausto Orsomarso

La Regione Calabria ha disposto la riapertura dei termini per partecipare al bando “Riapri Calabria 2”, garantendo la possibilità di partecipazione a nuovi settori e codici Ateco precedentemente esclusi. Lo rende noto l’assessore regionale al lavoro Fausto Orsomarso, che parla di una boccata di “ossigeno per le realtà in crisi”.

“Con l’ampliamento della misura alle attività rimaste fuori dalla precedente fase dell’aiuto, in ragione di codici Ateco che presentavano criticità, in quanto coincidenti con attività remunerate dalla Regione, vogliamo fare in modo che tutte le risorse a nostra disposizione possano raggiungere imprese e professionisti di ogni settore e offrire ossigeno alle tante realtà in sofferenza” spiega Orsomarso. “Siamo già pronti a intervenire con nuove misure che vadano oltre il regime di aiuti per dare vita a una stagione di rilancio della nostra economia, di attrazione degli investimenti e di riqualificazione dei servizi alle imprese”.

A partire dal 10 e fino al 15 febbraio chi non ha già partecipato al bando potrà presentare domanda per ricevere fino a 1.500 euro a fondo perduto una tantum.