Autorità Portuale di Gioia Tauro, in via di definizione l’accordo con il Corap

Il commissario straordinario dell’ente portuale, Andrea Agostinelli, ha partecipato ad un incontro con il commissario liquidatore del Corap, Fernando Caldiero, il dirigente dell’area presidenza della Regione, Tommaso Calabrò, ed il segretario dell’autorità portuale, Pietro Preziosi. Assieme ai legali rappresentati dei tre enti, si è svolto un incontro di “fattiva collaborazione” che ha esaminato lo sviluppo delle aree portuali e retro-portuali.

Punto principale di dibattito l’annosa questione sulle proprietà demaniali, rivendicate sia dall’Autorità Portuale che dal Corap in merito a numerosi terreni, che sono sfociate in numerosi contenziosi nel corso degli anni. Discussa anche l’importanza del gateway ferroviario, l’asse viario, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di messa in sicurezza urgenti.

Tutti gli enti coinvolti hanno espresso la “manifesta volontà” di impegnarsi in provvedimenti risolutivi e congiunti, per superare gli ostacoli burocratici e sbloccare il freno al pieno sviluppo delle aree portuali. Prevista una nuova riunione dedicata esclusivamente alle faccende legali, al fine di definire un “accordo transattivo” per mettere fine a tutte le vecchie questioni che hanno coinvolto gli enti.