Sospensione tasse su licenza, Confapi Calabria esprime soddisfazione

“La filiera turismo Confapi Calabria esprime pieno compiacimento per la sospensione delle tasse sulle licenze che gravano su un comparto già in profonda crisi a causa della pandemia”. Sono queste le dichiarazioni pubblicate in una nota dal presidente di Confapi Turismo Calabria, Giovanni Giordano, che ringrazia il presidente facente funzioni Nino Spirlì per aver accolto le istanze e “dimostrato attenzione e sensibilità” verso il settore.

“Il turismo in fondo è anche il prodotto di territori che funzionano, che sono presentabili e organizzati con infrastrutture, servizi e cultura adeguati. Ma anche i territori sono il frutto della crescita e dello sviluppo di un settore come il turismo” spiega Giordano, che ricorda: “Confapi Turismo seguirà con molta attenzione gli sviluppi degli scenari futuri al fine di rappresentare fedelmente gli interessi dei propri associati e di tutta la filiera. Porteremo avanti le nostre battaglie con spirito di collaborazione e dialogo con le istituzioni e senza compromessi o sconti per alcuno poiché il futuro della Calabria e dei calabresi ci interpella più che mai”.