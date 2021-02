Opere Pubbliche, primi interventi di messa in sicurezza a Terranova di Sibari

Verranno impiegati oltre 6 milioni di euro per i lavori di messa in sicurezza del territorio urbano di Terranova di Sibari, che beneficerà di questi fondi grazie allo stanziamento della legge 205 del 2017. Lo rende noto la stessa amministrazione, che spiega nel dettaglio come e dove intende intervenire.

In totale, 4 milioni saranno destinati alla messa in sicurezza dei rioni Acropoli e Terra, per mitigare i fenomeni franosi, ridurre le criticità idrauliche, il rischio idrogeologico, ma anche per realizzare nuove “vie di esodo” e aree di emergenza da impiegare in caso di terremoti. A questi interventi seguiranno la realizzazione di un teatro, di un belvedere, il restauro del portale del castello e l’istituzione di una postazione di elisoccorso.

Uno stanziamento di 1.2 milioni di euro sarà invece destinato alla nuova caserma dei Carabinieri, che verrà adeguata sismicamente ed a livello di agibilità, verranno rimosse le barriere architettoniche ed apportato un miglioramento energetico, nonché un generico adeguamento degli spazi destinati alle forze dell’ordine. Terminati i lavori, la vecchia caserma verrà trasformata in un “centro polifunzionale sanitario”.

Infine, uno stanziamento di 1.5 milioni di euro sarà destinato ad una serie di adeguamenti funzionali del sistema depurativo fognario, che prevede la dismissione degli impianti di Mortelluzza e di Varco del Lupo e la realizzazione di un nuovo impianto in località Scafara.