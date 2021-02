Restrizioni, Fratelli d’Italia lancia la campagna “Sos Ristoratori”

“La federazione provinciale di Cosenza di Fratelli d’Italia recepisce e rilancia l’azione legale contro il Governo per risarcire i ristoratori colpiti dalla pandemia e ulteriormente penalizzati dall’attività normativa del Governo”. Questo il messaggio della federazione provinciale cosentina di Fratelli d’Italia, che ha dato il via alla campagna “Sos Ristoratori” chiedendo agli interessati di aderire.

“Nessuna evidenza scientifica: il Cts non è mai riuscito a dimostrare che ristoranti, bar, osterie fossero sicuri a pranzo ma non a cena. E da un punto di vista strettamente empirico, chiudere i ristoranti non è servito neppure a contenere la propagazione del virus. La chiusura delle attività non è stata decisa dal Cts ma arbitrariamente dal Governo, causando danni che giustificano una azione legale cumulativa” spiegano gli esponenti politici, che vogliono ora vedere risarcite le perdite economiche della categoria.

Entro il 15 febbraio i ristoratori interessanti potranno dunque “procedere all’azione giudiziaria” segnalando il proprio caso al partito, che assicura la copertura delle spese legali. “Chiediamo, pertanto, a tutte le aziende interessate di dare la delega ai legali di Fratelli d’Italia e, insieme, intentare questa azione di risarcimento danni”.