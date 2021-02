Crotone, il punto di Officina Civica sui 100 giorni di amministrazione

Officina Civica (via Facebook)

“Cento giorni sono ormai trascorsi, nessuna visione, nessuna nuova impostazione e nessun problema risolto o iniziato a risolvere dalla sua super competente giunta”. È la stoccata presente un comunicato di Officina Civica firmato da Pasquale Esposito, che si esprime criticamente riguardo ai primi cento giorni di amministrazione Voce.

Lo stesso movimento politico ha cercato di fare un punto sulle maggiori criticità non ancora risolte, dalla questione dei rifiuti alla manutenzione ed al decoro, passando sui finanziamenti “ereditati” (come Antica Kroton, attualmente in fase di rimodulazione) e su quelli ottenuti (come Italia City Branding 2020, che dagli 11 milioni annunciati ne prevedrebbe "solo" 600 mila euro), per poi riprendere i “rapporti con Eni”, il Pob 2, la bonifica, la tenuta di maggioranza ed altre criticità note.

“In tutto questo marasma, ci sembra doveroso fare un passaggio anche sui 100 giorni dell’opposizione, che salvo qualche eccezione, non sembra essere quasi mai sul pezzo, un mutismo politico che sinceramente non ci aspettavamo fosse così ‘normale’”, conclude il comunicato.