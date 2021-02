Cosenza, domenica 7 febbraio si vota per il rinnovo del consiglio provinciale

Si svolgeranno domenica 7 febbraio, dalle 8 alle 20, le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia di Cosenza. È quanto fa sapere Franco Iacucci, presidente dell’Ente intermedio.

Per garantire il regolare svolgimento delle elezioni, in applicazione delle misure di prevenzione da Sars-Cov2, la Provincia ha istituito 8 seggi nella sede della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo 5, e nella sede distaccata di Corso Telesio n17.

Alle urne saranno chiamati a votare i sindaci e i consiglieri comunali dei 150 Comuni della provincia di Cosenza, il cui numero complessivo è di 1.803 persone.

“Saranno indicate apposite vie di ingresso e di uscita, chiaramente identificate con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita; i locali destinati ai seggi avranno un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore; sarà garantita la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore; il corpo della Polizia provinciale curerà tutte le operazioni connesse all’accesso ai seggi e al controllo delle aree esterne adiacenti agli stessi, al fine di evitare assembramenti”. Queste sono alcune delle Linee guida sulle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la gestione delle procedure elettorali, consultabili anche sul sito della Provincia.

Verrà inoltre disposta, per ogni sede di seggio, la presenza di agenti della Polizia provinciale con il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme del provvedimento e il rispetto delle indicazioni in esso contenute.