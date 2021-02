Rinascita, ex comandante vigili di Pizzo torna in servizio: si occuperà di contenzioso

Può ritornare in servizio Enrico Caria, ex comandante della Polizia municipale di Pizzo, arrestato il 19 febbraio 2019 nell’ambito della maxi operazione contro la ‘ndrangheta “Rinascita Scott”, con l’accusa di falso ideologico.

A fine gennaio 2020 il Tribunale del Riesame aveva disposto la sua scarcerazione e l’interdizione dai pubblici uffici per un anno. Così dopo 365 giorni l’ex comandante, come prevede la legge, può rientrare a lavoro e da lunedì 8 febbraio ritornerà nel Comune di Pizzo all’interno dell’ufficio tecnico, in cui si occuperà della gestione dei contenziosi.