Reggio. Tentano di rubare in un appartamento, arrestati

Hanno tentato di rubare in un appartamento, per questo motivo due uomini, di cui uno già noto alle forze dell’ordine, sono stati arrestati. È successo a Reggio Calabria dove, a seguito di una segnalazione al 113 della presenza due persone esterne al condominio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Calabria, sono intervenuti nei pressi via Lia.

Sono quindi arrivati due equipaggi, uno ha bloccato le vie d’accesso al palazzo, e l’altro ha percorso le scale del palazzo, dove ha trovato i due uomini in possesso di oggetti idonei allo scasso. Dopo una breve colluttazione con gli operatori, i due sono stati arrestati per tentato furto e sono stati portati negli uffici della Questura, dove sono denunciati per possesso di chiavi alterate o grimaldelli e rifiuto di indicazioni sulla loro identità personale.

Inoltre, uno dei due, già destinatario di un provvedimento di divieto di rientro nel Comune di Reggio Emilia, al termine degli accertamenti del personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, è stato denunciato per falsa attestazione della sua identità personale.

L’Autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia per entrambi.