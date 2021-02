Scuola. Bambini positivi al coronavirus, scatta chiusura di nido e due plessi

È allarme Covid-19 nel Vibonese, dove un alunno e un docente della scuola primaria Don Bosco sono risultati positivi al coronavirus. Per questo motivo, al fine di evitare nuovi contagi, la sindaca di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha disposto la chiusura dell’asilo nido del capoluogo di provincia. Una decisione assunta dopo una riunione con il dipartimento di prevenzione dell’Asp vibonese.

La sindaca in tarda mattina ha inoltre disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza nei plessi “Don Bosco” e “Garibaldi”. A far scattare il provvedimento gli ultimi casi positivi al tampone registrati nei due istituti.

Nel frattempo la dirigente del plesso don Bosco, Mimma Cacciatore, ha predisposto la sanificazione dell’istituto e predisposto la didattica a distanza per sette classi.

Nella scuola secondaria di primo gradi Garibaldi diversi bambini di una classe sono risultati positivi, mentre alla De Amici l’Asp ha accertato un solo caso.

(ultimo aggiornamento 13:29)