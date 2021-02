Coni Calabria, società calcistiche: formati 87 dirigenti sportivi

Sono 87 le persone formate come dirigenti sportivi. Si è infatti concluso il primo corso di formazione di I livello organizzato dal CR Calabria.

Iniziato lo scorso 4 gennaio, le lezioni hanno curato gli aspetti essenziali per l’organizzazione e la gestione di una società calcistica dilettantistica, dalle basi dell’ordinamento sportivo alla comunicazione, dalla giustizia sportiva alle procedure on line di segreteria, dalla responsabilità civile e penale all’importanza del rapporto tra scuola, famiglia e settore giovanile e scolastico, dalle procedure Covid a materie di natura fiscale.

“E’ stato un risultato eccezionale e ringrazio tutti i corsisti per la dedizione e la passione che hanno dimostrato in questo percorso di apprendimento – così il presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi - L’entusiasmo con cui hanno partecipato e la loro voglia di approfondire alcune tematiche affrontate in questo percorso di studio ci danno conferma che la strada intrapresa sia quella giusta. Continueremo su questa strada perché riteniamo che la crescita del calcio regionale passi anche da questi step formativi sempre più essenziali. Un caloroso ringraziamento al Coni Calabria, alla Scuola Regionale dello Sport ed a tutti i docenti che hanno contribuito alla organizzazione di questo corso”.

Di seguito l’elenco dei corsisti che hanno ottenuto l’attestato di partecipazione: Agresta Giovanni, Alfano Francesco, Annalisa Gaetano, Arone Diego, Belsito Domenico, Beltrano Vittorio, Benedetto Eugenio A., Berardone Giovanni, Bilardi Pasquale M., Bruzzè Domenico, Cammisecra Armando, Campolo Eleonora, Canino Nicola, Caracciolo Gianluca, Carchedi Melania, Castiglia Francesco, Caterina Bruno M., Catricalà Francesco A., Cefalà Giovanni, Chierchia Nicolò, Cilione Giovanni, Cilione Giuseppina, Ciraulo Maurizio, Cloro Luigi Maria, Cloro Gaetano F., Conti Pino M., Coscarello Francesco, Critelli Salvatore, Cucinotta Giovanni, Cuconato Daniele, Cuda Santo, Damiano Ortensio, D'Augello Salvatore, Falabella Biagio, Forte Andrea, Gagliano Gabriele, Galiano Giuseppe C., Galli Gianfranco, Gallo Piergiorgio, Gallo Vincenzo, Garrubba Piero F., Giannarelli Andrea, Gigliotti Antonio, Giudice Marco, Imbrogno Francesco, Iozzo Maria Grazia, La Gamba Francesco, Lamenza Giovanni B., Litrenta Carmine, Lo Feudo Carlo, Lucchino Gianmarco, Macheda Pasquale, Malfara Sacchini Albino, Manco Giuseppe, Mandarano Roberto, Marino Pietro D., Marino Vincenzo, Masellis Giuseppe, Mazzei Giuseppe, Mendola Angelo, Milano Nicola, Misurelli Liliana, Molinari Mario, Montoro Fabrizio, Morabito Salvatore G., Morelli Antonio M., Muraca Davide A., Natalino Francesca, Nistico' Manuel, Pisciuneri Antonio, Pollifrone Graziella, Praticò Giuseppe, Pricoli Francesco, Procopio Romeo, Riolo Ketty, Rizzo Francesco, Ruffo Antonio, Sangiovanni Franco, Scerbo Massimo, Scerra Rita, Scofano Gennaro, Serrao Domenico, Silvestri Pasquale, Toscano Vincenzo, Vallone Salvatore, Villella Maria Carmela, Zumpano Francesco.