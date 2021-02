È stata riaperta al transito la statale 107 “Silana Crotonese” nel comune di Spezzano della Sila. L’arteria era stata chiusa lo scorso giovedì sabato 30 gennaio, per i lavori di ripristino della pavimentazione.

Sul posto per meno di una settimana sono state presenti le squadre Anas per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.