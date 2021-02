Viaggia contromano in autostrada per 14 km, fermato dalla Polstrada

Ha percorso 14 chilometri in contromano sull’autostrada A2 del Mediterraneo prima di essere fermato dalla Polstrada. Protagonista della vicenda è un uomo di 84 anni di Falerna, poi fermato dagli agenti della Polizia stradale della sottosezione di Lamezia.

È successo nel primo pomeriggio di sabato quando è arrivata la segnalazione di un’auto che si era immessa contromano dallo svincolo di San Mango d’Aquino. Sul posto è arrivata la pattuglia della Polstrada che, approfittando di un cantiere stradale, ha fatto inversione di marcia e ha intercettato la vettura. L’uomo è stato quindi obbligato a fermarsi.

Nelle fasi concitate, un agenti si è messo davanti al mezzo guidato dall’84enne per indurre le auto che arrivavano di rallentare. Un altro poliziotto ha raggiunto il mezzo dell’uomo e si è messo alla guida spostando l’auto nella giusta direzione di marcia mettendo così in sicurezza l’auto e liberare la circolazione. Oltre alle contestazioni per le violazioni del codice della strada, l’auto è stata sottoposta anche a fermo amministrativo.