Spacciava indisturbato dalla porta di casa: un arresto a Corigliano-Rossano

Riceveva tranquillamente i suoi clienti a casa, senza uscire, ma il continuo via vai di gente ha insospettito i poliziotti, che hanno scoperto un vero e proprio punto di spaccio. È successo a Corigliano-Rossano, dove gli agenti hanno tratto in arresto un giovanissimo ventiquattrenne, colto in flagranza di reato.

Insospettiti dalla frequenza di giovani noti come assuntori di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano hanno effettuato un appostamento, assistendo alla compravendita di sostanze stupefacenti. Questa si svolgeva sul pianerottolo di un’abitazione sita nell’abitato di Corigliano, senza troppe precauzioni o cautele.

Vista la situazione, gli agenti sono prontamente intervenuti bloccando il “cliente” ed irrompendo nell’appartamento, dove il giovane pusher sarebbe stato sorpreso mentre preparava la dose appena venduta. A seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti complessivamente 61 grammi di marijuana e 60 grammi di hashish, un coltellino utilizzato per il taglio e 125 euro in banconote di piccolo taglio.

Il giovane è stato dunque arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.