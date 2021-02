Auto si ribalta in una galleria sull’A2: un ferito

Brutto incidente questa mattina in una galleria dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, poco prima dello svincolo per Altilia – Grimaldi.A rimanere coinvolta nel sinistro una sola auto che, secondo i primi accertamenti, sarebbe sbandata autonomamente per poi ribaltarsi.

Il malcapitato automobilista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Sul posto era comunque atterrato l’elisoccorso nonostante le condizioni metereologiche avverse. Presente sul luogo dell’incidente la Polizia stradale. Registrati rallentamenti alla circolazione