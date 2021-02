Qualità dell’abitare, De Lucia (Forum Terzo Settore): “Grande occasione per il rilancio del territorio”

Pino De Lucia

“Il programma, previsto nella Legge di bilancio 2020, si pone l’obiettivo di rigenerare il tessuto socio-economico, ma anche di incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, puntando in tal modo al miglioramento della coesione sociale e della qualità della vita dei cittadini”. È quanto dichiara in una nota Pino De Lucia, portavoce del Forum del Terzo Settore di Crotone, parlando del "Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevede uno stanziamento di 853 milioni di euro.

“Una grande occasione che potrebbe essere colta da Crotone, visto che i fondi sono riservati alle Regioni e ai Comuni con più di 60.000 abitanti, e soprattutto considerato che un occhio di riguardo sarà senz’altro riservato alle aree che presentano maggiori indicatori di svantaggio, e su questo infelice terreno è davvero difficile non essere competitivi” continua De Lucia, che spiega come tali progetti potranno puntare anche “alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici con recupero e riuso di testimonianze architettoniche significative e di parti di città cosiddette identitarie”.

“La possibilità di elaborare interventi da 15 milioni di euro non può che suscitare un forte interesse e potrebbe attivare la produzione delle idee più disparate con cui cambiare il volto della nostra città” conclude. “Cosa si potrebbe fare con queste risorse nei nostri quartieri? Sicuramente tanto”.