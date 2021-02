Pesca, in arrivo dalla Regione i ristori per le attività penalizzate dal lockdown

“Finalmente i pescatori calabresi potranno ricevere i ristori per la mancata attività dei mesi di lockdown”. Lo dichiara l’assessore regionale Gianluca Gallo, che annuncia la pubblicazione del bando Feamp 2014/2020 per il sostegno economico alle attività produttive, in questo caso legate alla pesca.

“Avevamo prontamente chiesto alla Commissione europea l’autorizzazione di una modifica del piano finanziario del Feamp, proprio per poter attivare questa importante misura che ha l’obiettivo di compensare, almeno in parte, le perdite subite a causa dello stop forzato e della crisi dei mercati ittici dovuti alla pandemia” ha ricordato l’assessore. “Adesso, si passa dalle intenzioni ai fatti”.

Il bando è rivolto alle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca, ed ha una dotazione complessiva di mezzo milione di euro. Sarà possibile presentare le domande entro l’1 marzo, e sarà possibile ottenere un ristoro per un periodo compreso dal febbraio a dicembre dello scorso anno.