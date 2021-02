Giustizia, Saccomanno (Lega): “Le polemiche non aiutano”

“Le numerose polemiche degli ultimi giorni sulla giustizia e sulla magistratura italiana non aiutano a fare chiarezza e creano soltanto ulteriore confusione”. È quanto afferma in una nota Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega, in merito agli attacchi rivolti verso le operazioni di giustizia ed in particolar modo a Nicola Gratteri.

“La maggior parte dei magistrati sono persone per bene che, con il loro sacrificio e, a volte perdendo anche la vita, sono riusciti a mantenere in piedi un sistema disastrato” continua Saccomanno. “Così come in tutte le altre categorie, anche questa, paga lo scotto di una diminuzione della soglia etica e della percezione di una illegalità diffusa: i disonesti esistono ovunque”.

Lo stesso poi afferma che “le polemiche nei confronti delle inchieste del Procuratore Gratteri sono del tutto sterili e, forse, anche strumentalizzate”, spiegando poi la differenza tra la fase d’indagine e di merito, invitando quindi ad attendere l’accertamento dei reati.

“Ed allora attendiamo l’esito delle sentenze e, nel frattempo, sosteniamo tutti assieme l’azione capillare e benemerita di tutti i Gratteri che difendono la nostra libertà” conclude. “E sulle cosiddette toghe sporche che si vada avanti e, se del caso, si istituisca una Commissione Parlamentare d’inchiesta per comprendere cosa è successo e se tantissimi uffici direttivi siano stati adeguatamente coperti”.