Sanità, Guccione (Pd): “Inquietante delega Invitalia per investimenti”

Definisce “inquietante” la convenzione realizzata dal commissario ad acta Arcuri che “delega ad Invitalia la realizzazione e gli investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie”. Lo afferma Carlo Guccione, che parla di “un concreto rischio di sperpero di risorse pubbliche a danno dei cittadini calabresi.

Una storia già vista, come ricorda lo stesso Guccione: in passato, assieme a Giuseppe Graziano, “presentammo una mozione al consiglio regionale per conoscere le ragioni per cui il commissario alla Sanità dell’epoca, generale Cotticelli, aveva proceduto a delegare ad Invitalia la realizzazione degli acquisti delle tecnologie sanitarie, della realizzazione delle sei Case della salute dell’acquisto di Tac, Risonanze, Moc, Angiografi e altre attrezzature e tecnologie sanitarie per un totale di oltre 58 milioni di euro, per chiedere al presidente della giunta regionale di attivarsi per fare revocare una convenzione particolarmente onerosa per le casse regionali”.

Lo stesso dunque chiede conto di quali siano gli “stati di sviluppo di tale convenzione”, e se fosse realmente necessario stipularne un’altra. “Si chiede inoltre di conoscere le ragioni che hanno portato alla stipula di tali convenzioni e se da queste, sono scaturiti oneri per le casse regionali a favore di Invitalia che la convenzione autorizza ad avvalersi di gruppi di lavoro con consulenti esterni per svolgere le funzioni di committenza e progettazione e viene delegata dal commissario per l’emergenza sanitaria calabrese ad acquisire le professionalità necessarie”.