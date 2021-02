Vaccino anti-Covid. In Calabria 45.182 inoculazioni, arrivate le dosi di Moderna

Con un totale di 45.182 dosi di vaccino somministrate, la Calabria mantiene la penultima posizione nella graduatoria nazionale. Il totale disponibili dei vaccini è di 62.680 dosi e dunque nella nostra regione sarebbero stato effettuato il 72,1 % della inoculazioni.

Questi i dati riferiti dall'Agenzia Italiana del Farmaco, secondo i quali il vaccino sarebbe stato ricevuto da 23.255 donne e 21.927 uomini. I destinatari sono operatori sanitari e socio sanitari, personale non sanitario e ospiti delle Rsa.

La distribuzione intanto in Calabria non si arresta. Ieri, infatti, 2.100 dosi del vaccino messo a punto dalla società Moderna si sono aggiunte a quelle disponibili di Pfizer-Bionthec, in gran parte utilizzate nella prima fase di immunizzazione. Le dosi arrivate sono state distribuite in quote uguali agli ospedali di Castrovillari, Lamezia Terme e Melito Porto Salvo.