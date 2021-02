Isola.Fratelli d’Italia chiede intitolazione di via o piazza ai martiri delle foibe

“E per non dimenticare questa tragedia, ma soprattutto per condannare tutte le dittature del mondo, vorremmo porre una proposta al Sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Mariagrazia Vittimberga e a tutta la sua giunta: intitolare una via o una piazza antistante a una scuola, luogo di storia: a memoria dei martiri delle foibe”. Questo il contenuto di un messaggio firmato dal presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Isola Capo Rizzuto, Domenico Tolone, e dal componente del direttivo provinciale Vincenzo Gentile.

“Persone legate dai polsi, con il fil di ferro l'uno con l'altro e accompagnate davanti alle cavità carsiche, a volte profonde anche 120/130 metri” ricordano gli esponenti nel loro comunicato. “Qui veniva giustiziato con un colpo di pistola solo il primo della fila per poi far precipitare lui insieme a tutti gli altri ancora vivi”.

Per “commemorare i massacri delle foibe e dell’esodo istriano” dunque, in occasione del prossimo 10 febbraio e della celebrazione del “giorno del ricordo”, gli esponenti politici chiedono alla prima cittadina di procedere a tale intitolazione, proponendosi come donatori delle targhe da applicare in un punto della città.