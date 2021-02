La pioggia battente provoca frane nel cosentino: colpita l’area del Santuario di Paola

Paola

Come accaduto sulla Sp 15 nel vibonese (QUI), anche nel cosentino si contunamo a registrare frane e smottamnti a causa delle abbondanti piogge che stanno colpendo il territorio.

In particolare, una frana ha interessato il circondario e alcune zone adiacenti al Santuario di San Francesco a Paola. La situazione è continuamente monitorata dalle competenti autorità civili, intervenute tempestivamente assieme ai Frati Minimi sui luoghi del dissesto che hanno interessato l'area del Santuario. Ai fini della sicurezza, Via dei Minimi è chiusa temporaneamente al traffico, ma al Santuario si può regolarmente accedere attraverso via s. Francesco.

Uno smottamento, inoltre, è stato registrato su una strada interna che collega contrada Puppa alla statale tirrenica 18, a San Lucido. Non si registrano fortunatamente feriti ma la frana ha interessato il muro di cinta di un’abitazione. Sul posto, i tecnici e gli operai comunali per la messa in sicurezza dell’area. La viabilità è stata interrotta per alcune ore, ma adesso è ripresa regolarmente.