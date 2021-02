Il Covid continua a far paura nel vibonese: un morto e 6 positivi in una scuola

Il Coronavirus continua a far paura nel vibonese. A conformarlo è l’ennesimo decesso e i contagi che non si arrestano, soprattutto tra i giovani e in ambito scolastico.

A perdere la vita, nella giornata di ieri, è stato un uomo di 86 anni di Arzona di Filandari. Con questo decesso il vibonese arriva a contare 39 vittime del Covid-19 dall’esplosione della pandemia.

Per quanto riguarda i contagi, nonostante la situazione generale in Calabria appare stabile, la provincia di Vibo Valentia registra, negli ultimi giorni, sempre più casi rispetto alla media avuta in tutta questa fase di emergenza. Sono 25 i casi registrati solo nella giornata di ieri.

Tanta apprensione viene registrata in ambito scolastico, in particolare dell’I.C. Garibaldi Buccarelli. Tre corsi della scuola vibonese sono infatti in quarantena poiché si aggiungono altri cinque casi di positività al tampone antigenico. I casi finora registrati al Garibaldi sarebbero sei, tre dei quali confermati dal tampone molecolare. Da oggi, dunque, nove classi adotteranno la didattica a distanza.

Inoltre, nella mattinata di ieri, è stato necessario bloccare tutte le attività all’interno del Comune dopo che un assessore ha segnalato di essere positivo al tampone rapido (QUI). Immediato l’avvio della procedura di sanificazione e lo stop al Consiglio comunale che stava per essere avviato.

(Notizia aggiornata alle 10.09)