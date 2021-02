Territorio vibonese nella morsa del maltempo: collina frana sulla Sp 15

Il maltempo continua a imperversare e creare danni in Calabria. Dopo il crotonese e il cosentino, dalla serata di ieri anche il vibonese sta facendo i conti con abbondanti piogge che sono venute giù tutta la notte.

Non solo pioggia ma anche disagi. Una frana è stata infatti registrata sulla strada provinciale 15, che conduce da Stefanaconi a Vibo Valentia. Un cumulo di fango si è staccato dalla collina finendo sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato ed i vigili del fuoco che stanno provvedendo a mettere l’area in sicurezza. La viabilità, per il momento, non è stata interrotta.