Processo “Xenia”: Mimmo Lucano sarà difeso da Giuliano Pisapia

Mimmo Lucano

Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace sotto processo per favoreggiamento dell'immigrazione e la gestione dei progetti di accoglienza dei migranti, sarà difeso da Giuliano Pisapia.

L'ex sindaco di Milano e attuale parlamentare europeo affiancherà l'avvocato Andrea Daqua che, sin dall'inizio, segue la causa del sindaco di Riace e ha improntato la difesa di Lucano assieme all'avvocato Antonio Mazzone, morto a causa di un infarto lo scorso 31 dicembre.

Pisapia questa mattina è giunto a Locri per l'udienza del processo "Xenia" in cui è stato sentito il colonnello della Guardia di finanza Nicola Sportelli. Presente in aula c'era anche Mimmo Lucano che ha proceduto alla nomina del suo nuovo legale.