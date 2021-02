Autorità Idrica. Manna incontra commissario Sorical: “sinergie per rendere pubblico servizio essenziale”

Incontro proficuo stamane a Catanzaro tra il Presidente dell’Autorità Idrica Calabria Marcello Manna e il Commissario liquidatore di Sorical Cataldo Calabretta.

“Siamo soddisfatti – ha affermato a margine della riunione il sindaco di Rende - dell’interlocuzione proficua dalla quale è emersa forte la volontà di condividere una strategia comune per la creazione di un gestore unico e pubblico del servizio idrico regionale”.

Alla presenza del direttore generale dell’Ente d’Ambito, Francesco Viscomi, e di Emanuela De Fazio, funzionaria di Sorical: “si è convenuti sulla necessità di accelerare il processo di rinnovamento di uno dei più importanti asset di sviluppo per la Calabria che segue il lavoro realizzato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Autorità Idrica, che ha definitivamente cristallizzato la governance del servizio e scelto la forma di gestione.Con l’approvazione del Piano d’Ambito, nella scorsa Assemblea, abbiamo inteso indicare un atto di programmazione preciso: l’Autorità Idrica è un Ente autonomo che programmerà gli assi d’intervento per efficientare un servizio così essenziale”, ha proseguito Manna.

Da domani, poi, fa sapere il presidente Aic: “si insedierà il nuovo liquidatore di parte privata della Sorical e, nei prossimi giorni, incontreremo nuovamente la Regione per accelerare il processo aperto e partecipato di trasformazione della Calabria da cenerentola d’Europa a terra di sviluppo e progresso, come merita che sia. Continua, dunque, a tappe serrate il percorso attraverso il quale si potrà addivenire in tempi certi al nuovo gestore completamente pubblico del servizio idrico regionale”.