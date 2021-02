Lotta al degrado a Corogliano-Rossano: demolito fabbricato in località Zolfara

E' stato demolito, nella mattinata di lunedì 1° febbraio 2021, un fabbricato fatiscente costruito, anni addietro, sul demanio marittimo in località Zolfara nell'area di Rossano.

"Questa operazione è un ulteriore traguardo verso il recupero del decoro della città - ha dichiarato l'assessore all’Assetto Urbano e Lavoro Tatiana Novello - nell'ottica di riqualificazione della nostra costa e di rilancio del territorio. Continua, senza sosta, l'opera di ripristino e messa in sicurezza di aree con la loro restituzione nella disponibilità del comune. La demolizione in Contrada Zolfara è frutto di una intesa con il privato che, vista la condizione fatiscente dell'immobile, rinunciando ad azioni legali, ha convenuto con la volontaria demolizione dello stesso e la restituzione dell'area all'Ente comunale. Stiamo procedendo – ha sottolineato l'Assessore Novello – alla riqualificazione del territorio con ulteriori azioni finalizzate al ripristino della legalità in Contrada Fossa e non solo”.

Un’azione, quella dell'attuale Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, finalizzata a riqualificare la costa in modo tale da rilanciare, allo stesso tempo e attraverso una serie di iniziative, l'intero territorio.