Zona gialla, Magorno: “Vicino ai lavoratori calabresi, ripartiremo grazie alla nostra bellezza”

"La Calabria torna in zona gialla, riparte la speranza per tanti lavoratori calabresi che hanno pagato un conto salatissimo in questi mesi di pandemia. A tutti loro va il mio abbraccio e un pensiero particolare è per gli operatori di Camigliatello Silano in ginocchio a causa della mancata stagione invernale. Camigliatello è una perla della nostra regione e, sono certo, che presto si rimetterà in moto. La bellezza è la forza della Calabria ed è la miglior garanzia per la certezza del futuro con la consapevolezza che noi faremo la nostra parte per sostenere i nostri cittadini". Così il senatore, Ernesto Magorno.