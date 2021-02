Morto Don Peppino Oliva, un faro per la comunità di Mormanno

Don Peppino Oliva -amministrazione Mormanno

La comunità di Mormanno piange la scomparsa di don Peppino Oliva, parroco della Chiesa di Santa Maria del Colle. Già cittadino onorario del borgo, «uomo di grande cultura e immenso conoscitore della Parola di Dio è stato per la nostra gente un faro, la nostra guida». Così lo ricorda l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Regina, stringendosi ai familiari in questo giorno di lutto. Sempre pronto ad aiutare il prossimo, fino all'ultimo non si è «mai sottratto ai suo tanto amati fedeli» aggiunge l'esecutivo. Persona di grande bontà d'animo «è stato curatore dell'animo di intere generazioni che oggi gli tributano il doverono ringraziamento per quanto ha operato nel segno del Vangelo nella maniera semplice ed efficace che tutti ricordiamo» ha sottolineato Giuseppe Regina, sindaco di Mormanno a nome di tutta la comunità. Don Peppino è stato «una vera pietra miliare ed ha rappresentato un pezzo di storia che sarà difficile dimenticare».