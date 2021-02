Verzino. Lite tra marito e moglie degenera, tenta di accoltellarla e poi fugge

Una tragedia familiare quella sfiorata nella serata tra sabato e domenica scorsi a Verzino, piccolo centro del crotonese.

I fatti raccontano di una discussione avvenuta tra un 49enne del posto e la moglie e nata tra le mura domestiche. Nulla di così anomalo se non fosse che il litigio sarebbe in poco tempo degenerato con l’uomo che avrebbe impugnato un coltello per rivolgerlo contro la moglie.

La donna, riuscita in parte a difendersi, e nonostante alcune ferite, sarebbe riuscita a darsi alla fuga e a raggiungere i vicini di casa. Allertato il 118, è stata poi trasportata in ospedale per le cure del caso.

Da qui sarebbe partita - da parte dei Carabinieri - un’attenta ricostruzione dei fatti e una caccia all’uomo, che intanto si era dato alla fuga. L’aggressore, nel frangente, era infatti scappato di casa nascondendosi.

I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, intervenuti sul luogo dell’aggressione, non lo hanno infatti trovato in casa ma hanno operato gli accertamenti del caso, mentre i militari di Verzino hanno cercato di appurare le motivazioni del gesto.

Ore di ricerche per i militari dell’arma che, solo il giorno successivo sono riusciti a rintracciare il 49enne tra le campagne di Verzino e sottoporlo a così fermo per il reato di tentato omicidio.

La vicenda è attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Crotone.