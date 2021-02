Conflenti, sedano coppia di anziani per impossessarsi di mille euro. Arrestati

I Carabinieri di Conflenti, coadiuvati dai colleghi di Soveria Mannelli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di due persone accusate di rapina aggravata in concorso.

L’ordinanza ha raggiunto una 46enne di San Pietro Apostolo e un 27enne di Decollatura che, collaboratori domestici di una coppia di Conflenti entrambi ultra-ottantantenni e parzialmente autosufficienti, lo scorso 4 gennaio, hanno rapinato la coppia utilizzando sedativi.

I due si sono recati a casa degli anziani con due vetture. Mentre l’uomo intratteneva gli anziani, con l’inganno di condividere la colazione assieme, la donna ha somministrato dosi elevate di sedativi con benzodiazepine, all’interno del latte/caffè. Le vittime, dopo aver bevuto la bevanda, hanno perso conoscenza e sono cadute per terra.

I due, non curanti delle persone offese, si sono impossessati di 1.000 euro in contante e altri beni, lasciando la coppia di anziani riversa sul pavimento. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri di Conflenti e i sanitari del 118 poiché allertati dai vicini. Hanno così evitato il peggio per i due anziani.

I militari hanno quindi avviato le indagini e hanno raccolto elementi concreti a carico della coppia, che adesso dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso.

Sussistendo le esigenze cautelari gli arrestati sono stati portato nel carcere femminile di Castrovillari e di Catanzaro-Siano, a disposizione dall’Autorità Giudiziaria.