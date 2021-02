Controlli a Rocca di Neto, viola misure anti Covid. Fioccano multe e sospensione attività

Sono due le attività commerciali sanzionate dagli agenti della divisione Pasi della Questura di Crotone. Nel corso di un controllo, disposto dal questore Massimo Gambino, gli agenti hanno multato a Rocca di Neto due attività, tra cui una sala giochi, attrezzata come centro scommesse, per aver violato le normative nati Covid e hanno quindi disposto la sospensione per 5 giorni.

All’interno di una delle due attività sanzionate gli agenti hanno sorpreso 5 persone intente a giocare. Questi sono stati multati per aver creato assembramento dentro il locale. Durante il controllo, dopo aver verificato le autorizzazioni amministrative dell’esercizio, gli agenti hanno multato il titolare dell’attività per aver messo a disposizione degli avventori una postazione internet composta da case, due monitor, tastiera e mouse, destinata a forme di gioco non rispondenti alle caratteristiche del contratto. Le appareecchiature sono state inoltre sequestrate.

Al termine del controllo, gli agenti hanno multato il titolare per aver violato le misure anti Covid, per aver omesso di sospendere l’attività di sala giochi nonostante l’obbligo imposto.

È stata quindi disposta la sospensione dell’attività per giorni 5 e seguirà segnalazione al Prefetto di Crotone per l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni.