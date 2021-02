Catanzaro. Rientro a scuola in chiaroscuro

Rientro alla didattica in presenza in chiaroscuro in Calabria. Il problema è quello dei trasporti, come riporta l’Ansa dopo aver intervistato gli studenti davanti i portoni degli istituti. Ecco che al tecnico settore tecnologico "Scalfaro" di Catanzaro, che conta 1.222 studenti divisi in 54 classi, all’apertura dei cancelli c’erano pochi ragazzi, anche per il fatto che la frequenza è bloccata al 50%. Oggi, infatti, sono rimasti a casa ben 27 classi.

Gli studenti hanno lamentano difficoltà di raggiungere le scuole, visto che i bus per chi arriva dalla periferia sono garantiti, ma non quelli di chi arriva dalla provincia. Bus pieni dunque, dato che a bordo non ci sono solo studenti. Ecco perché diversi studenti del territorio provinciale chiederanno di seguire la didattica a distanza, una scelta prevista nell'ordinanza emanata sabato sera dal presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì.

Nel provvedimento i genitori possono scegliere la modalità di didattica, se in presenza o a distanza. Al momento, all'Istituto, sono arrivate solo tre mail che chiedono la did, ma a sentire i ragazzi fuori dalla scuola, è facile prevedere che il numero sia destinato ad aumentare.

Nel frattempo il dirigente scolastico dell'istituto, Vito Sanzo, ha ringraziato gli studenti presenti nell’edificio. E non solo, ha deciso di avviare le lezioni in presenza in piena sicurezza acquistando un termoscanner per il rilevamento della temperature e tutti gli accorgimenti per mantenere il distanziamento.

Sanzo spera inoltre che la percentuale di ragazzi possa aumentare rispetto al 50% di oggi. Ha tuttavia rilevato il problema dei trasporti, affermando di aver nominato un “referente per la mobilità per verificare i flussi e come i ragazzi arrivano a scuola. Vogliamo verificare se ci sia stato il potenziamento di cui è stato detto. In alcune zone sicuramente c'è stato ma so per certo che, ad oggi, ci sono alcune realtà come Taverna e Botricello che sono collegate con una sola corsa”.

(ultimo aggiornamento 12:44)