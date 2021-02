Torna la grande vela a Reggio. A giugno arriva l’Italia Cup

Torna la grande vela a Reggio Calabria dove, dal sei all’otto giugno, si svolgerà la regata nazionale “Italia Cup” della classe Laser che la Federazione Italiana Vela ha riassegnata alla cittadina in riva allo Stretto.

Il Circolo Velico Reggio, che doveva organizzarla nel 2020, è stato designato come Circolo promotore e dovrà predisporre campi di regata per tre flotte di imbarcazioni, Laser Standard, Laser Radial e Laser 4.7 maschile e femminile per un totale di 300 imbarcazioni.

La Fiv ha quindi “ridato” la regata a Reggio Calabria, manifestazione che era stata programmata nel 2020, ma che per l’emergenza coronavirus era saltata.

“Questa designazione è il risultato della competenza e delle capacità organizzative del Circolo Velico- ha commentato il dirigente tecnico Francesco De Gaetano- nel gestire grandi manifestazioni di alto livello.”

A queste parole si aggiungo quelle del Consigliere Federale Fabio Colella: “La città di Reggio Calabria, dopo i recenti successi del 2019, merita questo riconoscimento, ed è la sede di mezzo secolo di eventi nazionali ed internazionali. Una perfetta combinazione tra sport, turismo, bellezze naturali in una stagione favorevole e grande voglia, da parte delle società sportive di vela, di rilancio e ripartenza. E’ un punto di inizio e ci auguriamo che gli Enti vogliano comprendere il valore e l’entità dell’evento.”