Reggio: sventato traffico illecito di animali, sequestrati e liberati oltre mille uccelli

Sono più di mille gli esemplari di uccelli sequestrati e liberati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria.

Nel corso di un controllo antidroga nei pressi della stazione ferroviaria di Villa San Giovanni, le fiamme gialle hanno ispezionato un furgoncino con la targa maltese, guidato da un 68enne, e diretto agli imbarchi per la Sicilia.

La verifica sul veicolo ha consentito di scoprire un doppiofondo in cui erano nascoste 34 gabbiette, al cui interno c’erano gli oltre mille volatili appartenenti ad avifauna protetta: cardellini, verzellini, lucherini, fringuelli e verdoni.

La maggior parte degli uccelli, dopo i controlli di rito eseguiti dal medico veterinario dell’Asp di Reggio Calabria, che ne ha accertato il buono stato di salute, sono stati liberati nel cielo della città.

Alcuni esemplari, in condizioni meno buone, sono stati invece affidati ad un’associazione animalista, esperta nella cura di animali selvatici feriti.

Il responsabile del traffico illecito è stato denunciato alla Procura della Repubblica del capoluogo e dovrà rispondere dei reati di maltrattamento di animali e detenzione e traffico di fauna protetta.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato 2.000 euro in contanti nella disponibilità dell’indagato, così come il furgone utilizzato per il trasporto del carico, forse destinato a Malta. Il sequestro è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.