Allerta arancione, i commissari di Lamezia raccomandano prudenza

Nessuna chiusura delle scuole a Lamezia Terme. La terna commissariale ha attivato i servizi di verifica e prevenzione da parte della Polizia locale che, con l’ausilio delle associazioni di volontariato della Protezione civile, monitora l’evolversi della situazione su tutto il territorio.

La Protezione civile ha infatti diramato un avviso di allerta arancione fino alle 24 di domani. Così sulla scorta delle indicazioni fornite non risultano criticità e per questo motivo la terna non ha adottato alcun provvedimento cautelare.

I commissari prefettizi raccomandano alla cittadinanza prudenza.