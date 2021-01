Coronavirus in Calabria: calano i positivi (+193) in 24 ore. Quattro i decessi

Centonovanta tre nuovi positivi e quattro decessi. Sono i dati del bollettino di oggi, domenica 31 gennaio, della Protezione civile. Così da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 32.747, mentre i decessi da o per coronavirus sono 592.

Rispetti a ieri, quando sono stati registrati 225 nuovi casi (QUI), oggi la curva sembra abbassarsi. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 72, Catanzaro 21, Crotone 5, Vibo Valentia 17, Reggio Calabria 78. Altra Regione o stato estero 0.

Crescono tuttavia di otto unità le persone che si trovano in isolamento domiciliare, per un totale di 8.613, e le persone ricoverate nei reparti Covid 276 (+4), e i pazienti più gravi che si trovano in terapia intensiva 20 (+2). Sono invece 175 i guariti del bollettino di oggi, per un totale di 23.246 persone che sono guarite dal coronavirus.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove sono stati registrati 78 nuovi casi, il computo totale di contagi è 12.424. Attualmente i casi attivi sono 2.143, di cui 77 ricoveri in ospedale a Reggio Calabria, 7 nella struttura di Gioia Tauro (+2); 9 in terapia intensiva (+3); 2.050 in isolamento domiciliare (-78). I casi chiuso sono 10.281, d cui 10.109 guariti (+152), 172 decessi (+1).

Nel Cosentino da febbraio si sono ammalate 9.665, ma in 24 ore sono stati registrati 72 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 3.829, di cui 65 ricoveri in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza, 12 in reparto al presidio di Rossano, 13 al presidio ospedaliero di Acri, 11 al presidio ospedaliero di Cetraro, 11 all'ospedale da Campo (+1); 7 in terapia intensiva (-1); 3.710 in isolamento domiciliare (+55). I casi chiusi sono 5.836, di cui 5.582 guariti (+14), 254 decessi (+3).

Nel Catanzarese i nuovi casi sono 21, ma da febbraio il totale dei contagi è 4.872. Attualmente i casi attivi sono 2.054, di cui 22 ricoveri in reparto a Catanzaro, 8 nella struttura di Lamezia Terme, 17 al Mater Domini (+1); 4 in terapia intensiva; 2.003 in isolamento domiciliare (+18). I casi chiusi sono 2.818, di cui 2.732 guariti, 86 deceduti.

Nel Crotonese da febbraio sono 2.623 le persone che hanno contratto il coronavirus, ma in 24 ore i nuovi casi positivi sono stati 5. Attualmente i casi attivi sono 236, di cui 16 ricoveri (-1); 220 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 2.387, di cui 2.345 guariti (+6), 42 deceduti.

Nel Vibonese i nuovi positivi sono 17, ma il computo totale è 2.804. Attualmente i casi attivi sono 558, di cui 17 ricoveri (+1); 541 in isolamento domiciliare (+13). I casi chiusi sono 2.246, di cui 2.208 guariti (+3), 38 decessi.

Le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 di regione o stato estero diverso sono state 359. Attualmente i casi attivi sono 89 e si trovano in isolamento domiciliare, mentre i casi chiusi sono 270 e sono tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 47.