Maltempo, ancora temporali al Sud. Allerta arancione sulla Calabria

È allerta arancione in Calabria dove nelle prossime per sono attesi temporali e forte vento. Per questo sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede nel primo pomeriggio di domani, lunedì 1 febbraio, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, specie settori meridionali e Basilicata e Calabria, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 1 febbraio, allerta arancione su parte della Basilicata e della Calabria, l’allerta gialla sarà sui restanti settori di entrambe le due regioni, su parte della Sicilia, della Campania e del Lazio.