A spasso nella notte violando le norme anti-Covid: 5 persone sanzionate a Vibo

Resta alta l’attenzione degli agenti della Questura di Vibo Valentia sul territorio e sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Cinque le sanzioni amministrative elevate nel corso dell’ultimo weekend proprio per il mancato rispetto della normativa anti-contagio. Tutte le infrazioni hanno riguardato soggetti che hanno violato il divieto di spostamento previsto dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.

In particolare, la scorsa notte, una donna e due uomini, tutti di Vibo Valentia, sono stati notati mentre erano intenti a dialogare nei pressi di un distributore automatico di bevande sito nel centro cittadino, ragion per cui, non avendo fornito valide giustificazioni in merito alla loro presenza sulla pubblica via in orario non consentito, sono stati sanzionati in ossequio a quanto prescritto dal DPCM del 14 gennaio 2021.

Nell’ambito del controllo, la donna presente sul posto, una ragazza vibonese di 36 anni, è stata anche segnalata alla locale Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché, all’esito di perquisizione eseguita sul posto, è stata trovata in possesso di 0,3 grammi di marijuana occultati all’interno della borsa, successivamente sottoposti a sequestro.

Ulteriori sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme anti COVID sono state inflitte nei confronti di altri due vibonesi, rispettivamente di 30 e 54 anni, i quali sono stati colti tra la mezzanotte e l’una di sabato sera mentre percorrevano le strade del centro cittadino, non fornendo al riguardo alcuna valida spiegazione che potesse giustificare il loro spostamento.