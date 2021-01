Bassa pressione, nuova ondata di maltempo: allerta arancione in parte della Calabria

Una profonda area di bassa pressione sta per “colpire” l’intero paese, causando una nuova ondata di maltempo. A lanciare l’allarme è la Protezione Civile, che ha provveduto a diramare una serie di allerte meteo a partire dalla tarda serata di oggi.

Particolarmente interessati i settori tirrenici della Calabria, che saranno investiti da fenomeni temporaleschi di forte intensità a partire da questa notte, con conseguenti raffiche di vento e mareggiate. L’ondata di maltempo proseguirà fino a lunedì, colpendo anche Campania, Basilicata, Puglia, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo e Molise.

Emessa dunque allerta arancione per parte della Regione Calabria, mentre il resto della regione sarà in allerta gialla per fenomeni temporaleschi.