Covid. Il bollettino. Stabile l’andamento dei contagi (+225)

La settimana si avvia alla conclusione con un andamento stabile del numero di nuovi positivi da coronavirus. Il bollettino di oggi conta 225 nuovi contagi e 3 vittime, al termine di una settimana dove solo in un caso si è superata nuovamente quota trecento.

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Cosenza (+84), seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+71), di Vibo Valentia (+36), di Catanzaro (+28) e di Crotone (+6). Effettuati 515.406 tamponi eseguiti su 487.876 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 9.593 (+84): casi attivi 3.774 (65 in reparto; 12 in reparto al presidio di Rossano, 13 a Cetraro e 10 ad Acri; 11 ricoveri all’ospedale da campo; 8 in terapia intensiva, 3.655 in isolamento domiciliare); 5.819 i casi chiusi (5.568 guariti, 251 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 12.344 (+71) e così distribuiti: casi attivi 2.216 (75 in reparto; 7 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 6 in terapia intensiva; 2.182 in isolamento domiciliare); 10.128 i casi chiusi (9.957 guariti, 171 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 2.787 (+36) i casi attivi 544 (16 ricoverati, 528 in isolamento domiciliare); 2.243 i casi chiusi (2.205 guariti, 38 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 4.853 (+28): casi attivi 2.035 (46 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1.985 in isolamento domiciliare); 2.818 i casi chiusi (2.72 guariti, 86 deceduti).

Nel crotonese, infine, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.618 (+6) i casi attivi sono 237 (17 in reparto; 220 in isolamento domiciliare); 2.381 i casi chiusi (2.339 guariti, 42 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 89 casi attivi e 270 casi chiusi. Sono invece 162 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.

CALO "RT", SI TORNA IN ZONA GIALLA



Come anticipato nella giornata di ieri, la Calabria entrerà in zona gialla a partire da domani (LEGGI). L'indice di contagio si è infatti abbassato e stabilizzato al di sotto della soglia dell'1%, permettendo così un alleggerimento delle misure restrittive.

A partire da domani sarà possibile spostarsi a livello regionale, e dunque raggiungere altri comuni senza però uscire dalla Calabria. Sarà possibile sedersi nuovamente al ristorante per il pranzo, e saranno garantite una serie di nuove aperture, come quelle dei musei e dei centri sportivi.