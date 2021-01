Abusivismo edilizio, sequestrata struttura a Torano Castello

Avevano realizzato un capanno in ferro e pannelli coibentati, costruito su di un basamento di calcestruzzo realizzato senza alcun permesso o autorizzazione. Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali di Cerzeto, effettuando un sopralluogo presso un’impresa edile sita nel comune di Torano Castello.

L’azienda, sita in località Salice, aveva realizzato la struttura come area di deposito a servizio della stessa attività. Peccato però che questa sia stata costruita in piena violazione alla normativa urbanistica, ambientale e di sicurezza, non rispettando alcun vincolo o parametro. La struttura infatti non solo non disponeva delle autorizzazioni comunali, ma è stata costruita in area sismica ed a vincolo idrogeologico forestale, soggetta alla tutela del paesaggio.

Per questi motivi, i militari hanno apposto i sigilli e sequestrato il capannone, procedendo alla denuncia dell’esecutore dell’opera, ossia il titolare dell’azienda edile.