Petilia, nascondevano in casa armi e droga: due arresti

Droga, armi e munizioni occultate in casa con il benestare del resto della famiglia. Lo hanno scoperto i Carabinieri di Petilia Policastro, che assieme al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e di un’unità cinofila antidroga dalla Guardia di Finanza di Crotone avrebbero messo in luce le attività criminali di un cinquatatreenne del posto.

All’interno dell’abitazione, perquisita grazie alla “segnalazione” dell’unità cinofila, sono stati rinvenuti 142 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana, 4 bilancini di precisione, circa 3.650 euro in contati ed un fucile con diverse munizioni, risultato rubato nel nord Italia nel 2012.

Mentre i militari eseguivano il controllo, l’uomo avrebbe tentato la fuga scappando a piedi in strada. In un primo momento il figlio del soggetto, ventiduenne, avrebbe tentato di ostacolare i militari, senza però riuscirsi. Dopo pochi metri l’uomo è stato raggiunto e bloccato, ed è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il figlio invece è stato condotto ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso della mattinata, sono state denunciate anche la moglie ed un congiunto, in quanto trovati in possesso complessivamente di 5 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana, 2 confezioni di mannitolo e materiale per il confezionamento.