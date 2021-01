Comune Castrovillari: Ministero notifica approvazione di bilancio stabilmente riequilibrato

“Questa mattina è pervenuta al Comune di Castrovillari la notifica, da parte del Ministero dell’Interno, del decreto definitivo, anticipato con una comunicazione di dicembre, circa l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che era stato inviato tempo fa dal capoluogo del Pollino dopo il passaggio in Consiglio comunale.”

Lo ha reso noto, particolarmente soddisfatto, il Sindaco, Domenico Lo Polito, il quale ha sottolineato la portata del provvedimento “per un nuovo cammino dell’Ente a servizio della città e di quanto necessita il bene comune”.

Il Decreto, tra l’atro, nell’articolo 1 riconosce “… la validità dei provvedimenti di risanamento adottati dal Comune, attestando la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria ai sensi degli articoli 259 e seguenti del TUOEL, Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali.”

Nello specifico viene attestato che “l’Ente ha predisposto un’ipotesi di bilancio idonea ad assicurare l’equilibrio finanziario ed economico unitamente all’adozione dei provvedimenti conseguenti alle prescrizioni che sono da ritenersi indispensabili.”

”Un traguardo- ha aggiunto il primo cittadino- che si deve alla capacità profusa dagli Uffici, a cui va il mio sentito ringraziamento, ed alla sinergia con l’Amministrazione per rendere al massimo questo dato che darà maggiore linfa ed impulso alle azioni che si andranno a sviluppare e che sono , in parte, in progress nella continuità amministrativa.”