Cirò Marina. In auto con 80 cassette di novellame: multa da 25 mila euro per un 36enne

Ben 80 cassette di novellame di sarda, per un totale di 460 kg di prodotto ittico, sono state intercettate nella serata di ieri da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina.

I militari, unitamente a personale della Polstrada di Crotone e della Capitaneria di Porto, hanno controllato un’autovettura di proprietà di un 36enne che, alla vista del posto di blocco, aveva mostrato chiare intenzioni di eludere il controllo.

Immediatamente raggiunto dal personale in servizio, l’uomo si sarebbe sin da subito manifestato in stato di agitazione, comportamento spiegato quando i militari hanno aperto il cofano del mezzo ed hanno trovato le 80 cassette in polistirolo contenente novellame di Sarda

Immediatamente accompagnato presso gli uffici della capitaneria di porto, l’uomo è stato sanzionato per le violazioni amministrative relative alla commercializzazione di prodotto ittico sotto dimensionato nonché privo della relativa etichettatura, per un ammontare di 25 mila euro in misura ridotta.

Il prodotto sequestrato è stato dichiarato edibile dall'ASP e quindi sarà devoluto in beneficenza.