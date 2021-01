Migranti, Magorno: “intervenire per i migranti in Bosnia”

Ernesto Magorno

“In una condizione di diffusa indifferenza, in Europa si sta consumando una tragedia umanitaria, rispetto alla quale anche l'Italia ha il dovere di intervenire. Mi riferisco alle migliaia di richiedenti asilo e rifugiati che stanno tentando di arrivare in Europa attraverso la rotta balcanica – dalla Bosnia alla Croazia, dalla Slovenia all’Italia – subendo violenze e abusi feroci e già da molto tempo documentati da numerose testimonianze e filmati”. Lo sostiene il Senatore, Ernesto Magorno, che aggiunge: “Da quanto risulta, oggi almeno 900 persone - tra cui numerosi bambini - sono rimaste senza alloggio tra freddo e intemperie: una condizione drammatica che impone a tutte le istituzioni nazionali e comunitarie di intervenire, per porre fine a un'insopportabile violazione di diritti.”

“Ecco perché ho deciso di condividere l'iniziativa parlamentare dell'onorevole Laura Garavini, - precisa il Senatore - volta a sollecitare al Governo italiano, attraverso un'apposita interrogazione, tutte le azioni necessarie - di concerto con gli altri Paesi dell'Ue e nel solco di una fondamentale cooperazione internazionale - per evacuare le persone da territori che non riescono a garantire nell’immediatezza né l’accoglienza, né la protezione”.