Armeria svaligiata nella notte a Cosenza: rapinatori perdono armi per strada nella fuga

Un ingente furto di armi è stato compiuto a Cosenza ai danni dell’armeria Diana Sport, sita all’angolo tra via Misasi e piazza Loreto. I rapinatori sono entrati in azione nella notte ed hanno sfondato con un’auto la vetrina dell’ attività per guadagnarsi un varco.

Una volta dentro, i malviventi hanno trafugato un ingente numero di fucili e pistole. Alcune di queste armi sono state perse per strada durante la fuga e sono rimaste a terra per tutta la notte. L’auto usata per compiere il furto, una Fiat Stilo, è stata ritrovata nel quartiere Serra di Spiga.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Cosenza insieme alla scientifica che si sta occupando di tutti i rilievi del caso.