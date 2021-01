Calabria entra in “zona gialla”. Bar e ristoranti aperti fino alle 18

La Calabria diventa “zona gialla”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato nuove ordinanze che decretano il passaggio in zona a rischio basso di tutte le regioni fatta eccezione per Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano che rimangono invece "arancione".

Una notizia anticipata nel pomeriggio dallo stesso presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì. (LEGGI)



Promozione dunque per la Calabria il cui indice Rt è sceso a 0,82, contenuto nella bozza del 37 monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute con dati al 27 gennaio relativi alla settimana 18-24 gennaio.

I bar, le gelaterie, le pasticcerie e i ristoranti potranno ora rimanere aperti dalle 5 alle 18, con asporto consentito fino alle 22, mentre per i bar l’asporto è fino alle 18. Le scuole dell’infanzia, elementari e medie restano aperte e in presenza, mentre per le superiori è stato previsto il rientro dalla didattica a distanza in percentuale variabile, dal 50 al 75.

(ultimo aggiornamento 20:19)