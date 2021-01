Girifalco, non si fermano al posto di blocco e vengono trovati con la droga. Arrestati

Prima non si sono fermati all’alt dei carabinieri, poi sono stati “pizzicati” con 5 grammi di eroina e uno di cocaina. È successo nel corso di un controllo lungo la provinciale 172, a Borgia, dove i militari di Girifalco hanno intimato lo stop all’auto su cui viaggiavano due persone, un 35enne e un 37enne.

I due non si sono però fermati e poco dopo sono stati controllati. I carabinieri hanno così trovato della droga e per questo li hanno arrestati per detenzione di stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati messi ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.