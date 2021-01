Morano, perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro. Morto 91enne

Era alla guida della propria auto a Morano Calabro quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finito contro un muro.

L’uomo, G.F. 91enne, è stato soccorso dai sanitari arrivati sul posto ed è stato trasportato all’Annunziata di Cosenza con l’elisoccorso. Qui è deceduto poco dopo il ricovero.

Sul luogo dell’incidente sono inoltre intervenuti i carabinieri del posto che hanno avviato le indagini, e i vigili del fuoco.